Mindestens 7 Verletzte bei Schüssen in Los Angeles

Die Opfer seien nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine weibliche und eine männliche Person befänden sich in kritischem Zustand.Der Vorfall habe sich bei oder in der Nähe einer Autoausstellung im Peck Park im Viertel San Pedro ereignet, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.