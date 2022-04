Mindestens 8 Tote bei Kampf um Zementfabrik in Mexiko

In einem mutmaßlichen Streit um die Kontrolle eines Zementwerks in Mexiko sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. 11 weitere wurden bei den Kämpfen auf dem Fabrikgelände im zentralen Bundesstaat Hidalgo verletzt. Nach den Zusammenstößen am frühen Mittwoch (Ortszeit) seien 9 Verdächtige festgenommen worden, teilte Gouverneur Omar Fayad auf Twitter mit. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, wie im Fernsehen zu sehen war.