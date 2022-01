Mindestens 82 Tote nach heftigen Sommerregen in Südafrika

„Regen ist höchst willkommen, um die Herausforderungen durch Wassermangel in einigen Teilen unseres Landes zu lösen – leider jedoch haben die heftigen Niederschläge erhebliche Schäden angerichtet“, sagte die zuständige Ministerin Nkosazana Dlamini-Zuma.In der Stadt Ladysmith waren auch am Dienstag mehrere Ortsteile teilweise metertief überflutet. Die Staudämme in der betroffenen Region sind zum Bersten gefüllt – auch in dem von Südafrika umschlossenen Gebirgskönigreich Lesotho, wo es ebenfalls zu zahlreichen Überschwemmungen kam. In der südlichen Hemisphäre herrscht Sommer, der oft mit heftigen Regenfällen einhergeht.

apa