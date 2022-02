Mindestens ein Toter nach Lawinenabgang in Nordtirol – Suchaktion läuft

Insgesamt wurden 5 Sportler verschüttet, 3 von ihnen konnten lebend geborgen werden. Nach einer Person werde nach wie vor gesucht, hieß es von der Polizei zur APA. Nähere Informationen über die Identitäten der Opfer sowie über den Unfallhergang waren noch nicht bekannt. Am Freitag starben in Österreich 8 Menschen unter 3 Lawinen. Der Freitag war der bis dahin folgenschwerste Lawinentag in dieser Wintersaison.Laut Österreichs Lawinenwarnsystem herrscht nach dem Neuschnee, der regional 2 Meter hoch ist, in weiten Teilen der Berge erhebliche Gefahr – die dritte Stufe auf der fünfteiligen Risikoskala. Bei dieser mittleren Gefahrenlage passieren für gewöhnlich die meisten Lawinenunfälle.

apa