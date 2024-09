Mindestens elf Tote nach heftigem Regen in Marokko

In Marokko trafen die starken Niederschläge Gegenden, die seit mindestens 6 Jahren von heftiger Dürre betroffen sind, in Algerien gingen sie über der Sahara und anderen Wüstengebieten nieder. Die in diesem Ausmaß äußerst seltenen Niederschläge gehen der marokkanischen Wetterbehörde zufolge auf eine „extrem instabile tropische Luftmasse“ zurück, die sich über dem Südosten des Landes und Teilen des Atlasgebirges befindet.In Marokko wurden Behördenangaben zufolge in ländlich geprägten Tälern in der Region Tata Häuser von den Fluten mitgerissen, Rettungskräfte suchten derzeit nach Vermissten. 40 Häuser und 93 Straßen seien zerstört, sowie Elektrizität, Wasserversorgung und Telefonnetz ausgefallen. In Algerien wurden dem Zivilschutz zufolge in Illizi und Béchar im Südwesten des Landes mehrere Familien vor Hochwasser führenden Flüssen in Rettung gebracht.