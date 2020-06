Minenarbeiter in Tansania nach Edelstein-Fund Millionär

Dem Minenarbeiter Saniniu Kuryan Laizer aus Tansania ist ein wahrer Glücksgriff gelungen, denn er hat 2 kostbare Tansanit-Steine gefunden. Die Exemplare seien die größten, die je im Land entdeckt wurden, sagte Bergbauminister Dotto Biteko. Der 52-jährige Laizer verkaufte die Steine für 7,7 Milliarden tansanische Schilling (2,9 Mio. Euro) an die Regierung - Experten zufolge ein Spottpreis.Gefunden hatte Laizer die rund 9 und 5 Kilogramm schweren Steine in den nördlichen Mirerani-Hügeln. Das Gebiet wurde 2018 von Präsident John Magufuli eingezäunt, um den Schmuggel des Edelsteins zu unterbinden. Die Edelsteine würden nicht auf dem Markt verkauft, sondern sollen an das Nationalmuseum übergeben werden, berichtete die Regierung. Laizer hatte die Edelsteine mit der Hand ausgegraben, wodurch sie intakt geblieben sind.Das Geld will der neue Millionär nicht nur für sich behalten. „Ich möchte ein Einkaufszentrum in Arusha bauen und eine Schule in der Nähe meines Wohnortes“, sagte er.Tansanit wurde 1967 zum ersten Mal gefunden. Die tansanische Region Manyara vor dem Kilimandscharo ist die einzige bekannte Region, wo der violett-blau schimmernde Edelstein vorkommt.

apa/stol