<BR \/>Von der Schnauze bis zur Spitze seines langen Schwanzes messen die Mini-Dinos nur wenig mehr als einen halben Meter. Aufgerichtet würde Foskeia pelendonum, der auf zwei Beinen lief, einem Menschen gerade bis ans Knie reichen.<BR \/><BR \/>Das Team um Fidel Fernández-Baldor vom Dinosaurier-Museum Salas de los Infantes in Burgos entdeckte die Knochen von mindestens fünf Individuen der Art in der Nähe des Ortes Castrillo de la Reina in der Provinz Burgos. <BR \/><BR \/>Mindestens eines der Tiere war ausgewachsen, wie die Gruppe im Fachjournal „Papers in Palaeontology“ berichtet. „Wir wussten sofort, dass diese Knochen ungewöhnlich waren, weil sie so winzig waren“, sagt Fernández-Baldor. Die Tiere, die zu den Vogelfußdinosauriern (Ornithopoda) zählen, lebten demnach vor etwa 120 Millionen Jahren.