„Wir lassen euch nicht allein“, sagte Cabello und kündigte umfassende Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unterstützung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wasser an.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tausende-todesopfer-nach-erdbeben-in-venezuela-befuerchtet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei schwere Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am Mittwoch den Norden und das Zentrum Venezuelas erschüttert<\/a> – im Abstand von nur 39 Sekunden. Schwere Schäden gab es besonders in La Guaira, wo auch der internationale Flughafen und der wichtigste Seehafen des Landes liegen. Laut der Regierung des südamerikanischen Landes wurden bislang 235 Tote gezählt.