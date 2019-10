Ministerpräsident Söder übernimmt Schirmherrschaft im Passeier

Es hat bereits Tradition, dass der amtierende bayerische Ministerpräsident die Schirmherrschaft des Alpenregionstreffens der Schützen übernimmt. Dieses große Schützentreffen findet im 2-Jahres-Rhythmus in einem der 4 Länder der Alpenregion Bayern, Tirol, Südtirol und Welschtirol statt und vereint dabei mehr als 10.000 Trachtenträger in Freundschaft und Kameradschaft. Vom 21. bis 24. Mai 2020 findet die 26. Ausgabe des Alpenregionstreffens in St. Martin in Passeier statt.





Nun hat auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seine Unterstützung für das Alpenregionstreffen 2020 zugesagt und gemeinsam mit den 4 Landeskommandanten der 4 Schützenbünde der Alpenregion die Schirmherrschaft für dieses große Schützentreffen übernommen. Es ist sein erstes Alpenregionstreffen als Ministerpräsident.„Wir freuen uns sehr über dieses Zeichen der Wertschätzung für unseren grenzüberschreitenden Einsatz für unsere gemeinsamen Werte, unsere gemeinsame Kultur und unsere gemeinsamen Traditionen“, unterstreicht der Hauptmann der Schützenkompanie von St. Martin in Passeier, Armin Oberprantacher. „Umso mehr würden wir uns freilich freuen, wenn Ministerpräsident Söder zum Alpenregionstreffen nach Südtirol kommen könnte.“ Seine Teilnahme bereits zugesagt hat unterdessen der bayerische Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, Florian Herrmann.

ds