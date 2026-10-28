Die Regierung von Giorgia Meloni setzt im neuen Haushalt auf Familien, Kaufkraft und Gesundheitsversorgung. Nun muss das Parlament den Entwurf bis Jahresende verabschieden.<BR \/><BR \/>Bei der Einkommenssteuer soll die zweite Steuerstufe mit 33 Prozent künftig bis zu einem Jahreseinkommen von 55.000 Euro reichen. Das könnte eine jährliche Ersparnis von bis zu 500 Euro bringen. Auch die Aussetzung der Autosteuer soll fortgeführt werden.<BR \/><BR \/>Für Neugeborene ist ab 2027 ein staatlicher Vorsorgefonds mit einer Einlage von 100 Euro vorgesehen. Zusätzlich sollen Senioren ab 75 Jahren mit einer Jahresrente von maximal 28.000 Euro einen Gutschein über 300 Euro für bestimmte Gesundheitsausgaben erhalten.<BR \/><BR \/>Mehr Geld ist auch für das öffentliche Gesundheitswesen geplant: Der nationale Gesundheitsfonds soll um 3,4 Milliarden Euro aufgestockt werden. Ein Teil davon ist für höhere Gehälter von Ärzten in den Notaufnahmen bestimmt.<BR \/><BR \/>Zudem sollen Schulen mit Klimaanlagen und Wärmepumpen ausgestattet werden. Die Finanzierung soll über einen europäischen Spielraum für bestimmte Energieausgaben ermöglicht werden.<BR \/><BR \/>Über den Haushalt entscheiden nun Kammer und Senat. Ein geplantes Maßnahmenpaket zur Entlastung bei den Energiekosten wurde vorerst nicht beschlossen.