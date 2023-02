Minus 22 Grad Celsius: Höhepunkt der Kältewelle in Südtirol

Foto: © twitter/Dieter Peterlin

Für die Südtiroler gab es am heutigen Donnerstag ein kaltes Erwachen: Die Temperaturen liegen in weiten Teilen des Landes weit unter dem Gefrierpunkt.„Kältepol ist die Wetterstation St. Jakob in Pfitsch mit minus 22 Grad Celsius, gefolgt von den 3 Orten Sexten, Prettau und Pens mit jeweils minus 21 Grad Celsius“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.Auch in den Tallagen sanken die Temperaturen heute unter 0: So wurden in der Landeshauptstadt Bozen minus 2 Grad gemessen. In Meran sank das Thermometer 6 Grad unter 0 in Bruneck lagen die Temperaturen am Donnerstagmorgen bei minus 11 Grad Celsius.Die kalten Temperaturen begleiten uns im Tagesverlauf, es bleibt landesweit sonnig und der Himmel präsentiert sich meist wolkenlos. „Ab morgen schwächt sich der strenge Frost wieder ab“, erklärt Peterlin.Auch am Freitag verbleibt Südtirol im Einflussbereich des Hochs, zeitweise können ein paar Schleierwolken durchziehen. In einigen Tälern setzt Nordföhn ein.