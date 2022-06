Mischling „Mr. Happy Face “ hässlichster Hund der Welt

Der Spaß-Wettbewerb im US-Bundesstaat Kalifornien fand am Freitag (Ortszeit) nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt. Besitzerin Jeneda Benally aus Arizona setzte sich mit „Mr. Happy Face“ gegen 7 Konkurrenten durch und gewann 1500 Dollar (etwa 1.400 Euro) Preisgeld.Die Jury des „World's Ugliest Dog Contest“ in der Kleinstadt Petaluma legte Wert auf alles, was als unschön gilt: Glupschaugen, schiefe Zähne, O-Beine, buckelige Rücken. Die Organisatoren wollen mit dem Wettbewerb dafür werben, ausgesetzte Tiere aufzunehmen. Man wolle daran erinnern, „dass alle Hunde liebenswert sind“.Der Wettbewerb erregt in den USA jedes Jahr viel Aufsehen, die Sieger-Hunde und ihre Besitzer treten anschließend oft in landesweit ausgestrahlten Fernsehshows auf.