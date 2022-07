Mischung aus Sonne und Wolken: Es wird zunehmend heiß

In den nördlichen Tälern ist es am heutigen Sonntag föhnig. Im Ahrntal könnten auch ein paar Regentropfen fallen, so der Landeswetterdienst. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 33 Grad.Morgen werden die Luftmassen trockener. Der Montag beginnt beinahe wolkenlos. Am Nachmittag könnte es zu einzelnen Regenschauern kommen. Im Norden bleibt es föhnig.Von Dienstag bis Freitag geht es dann mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Am Mittwoch ist es besonders sonnig, während am Donnerstag und am Freitag mit Gewittern zu rechnen ist. Die Temperaturen steigen Tag für Tag an, so der Landeswetterdienst. Höchstwerte von 36 Grad werden erwartet.