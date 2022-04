Bereits am heutigen Sonntag hat der Einfluss des Tiefs über Südtirol nachgelassen. Die Luftmassen bleiben aber feucht. In der Früh war es überwiegend sonnig, während die Wolken am Nachmittag und am Abend dichter werden. In der Nacht sind im Süden ein Paar Schauer möglich.Ab morgen kommt es dann zu einer Wetterbesserung. In der Früh könnte es noch einige Schauer geben, im Laufe des Tages kommt dann aber die Sonne zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad Celsius, was deutlich zu kalt für die Jahreszeit ist.Von Dienstag bis Freitag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Die Temperaturen steigen wieder an.