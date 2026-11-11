<b>In Ihrem Vortrag bei der Fachtagung in Bozen sprechen Sie über das Projekt „Mut zum Hinsehen“ im Kontext der Weltkirche. Wo steht die Kirche heute weltweit beim Thema Missbrauchsaufarbeitung und Prävention?<\/b><BR \/><BR \/>P. Hans Zollner: Im Vergleich zu der Situation von vor 15 Jahren gibt es deutlich mehr Aufmerksamkeit, Wissen, Schulungen und eine veränderte kirchliche Gesetzeslage. Zugleich ist die Lage höchst unterschiedlich: von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent, aber auch zwischen Diözesen und Ordensgemeinschaften. Es gibt viel anerkennenswertes Engagement in der Prävention. Gleichzeitig hinken vielerorts die Aufarbeitung und der notwendige Mentalitätswandel hinterher – die Einsicht, dass das Thema nicht „Anhängsel“ ist, sondern zum Zentrum kirchlichen Handelns gehört, ist noch nicht verankert. Safeguarding ist ein Ausdruck des Glaubens: sichere Räume, sichere Beziehungen. Die Sorge für Verwundete, Arme, Kranke und Schutzbefohlene gehört in die Mitte – das hat Jesus selbst gelehrt und gelebt. Solange wir das nicht umsetzen, bleibt das Thema am Rand. Deshalb braucht es eine spirituelle und theologische Verankerung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Lesen Sie das ganze Interview in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“. <BR \/><BR \/><b>Hintergrund:<\/b><h3>\r\n„Mut zum Handeln – die nächsten Schritte“<\/h3>Die Diözese hat im Jahr 2023 das Projekt „Mut zum Hinsehen“ gestartet. Die Idee zum Projekt wurde von P. Dr. Hans Zollner SJ anlässlich eines Informationstreffens 2022 in Bozen angestoßen. Vom Hinsehen zum Handeln: Die <b>Fachtagung am Freitag<\/b>, 13. November, markiert den Abschluss des Projekts „Mut zum Hinsehen“ und zugleich den Beginn der nächsten Etappe. Betroffene und Fachleute sprechen über Erfahrungen, Ergebnisse und darüber, wie Prävention und Verantwortung dauerhaft in der Diözese verankert werden können.