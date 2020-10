Missbrauchsverdacht gegen französischen Arzt in 312 Fällen

Ein Arzt in Frankreich soll sich in mehr als 300 Fällen von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch verantworten. Die Justiz beschuldigte den 70-Jährigen am Donnerstagabend wegen sexueller Übergriffe gegen 312 überwiegend minderjährige Opfer.