Wie berichtet, stellte sich bei der Transplantation des Herzens in Neapel heraus, dass das Organ beim Transport schwer beschädigt wurde. Es wurde dem Buben dennoch transplantiert. Der starb in der vergangenen Woche. <h3>\r\nWas der Südtiroler Sanitätsbetrieb sagt<\/h3>Die Staatsanwaltschaft Neapel leitet die Ermittlungen zum Fall. Parallel dazu hat sich das Gesundheitsministerium eingeschaltet. Dieses entsandte auch Inspektoren ins Bozner Krankenhaus, die am Mittwoch eintrafen. Laut Aussendung des Sanitätsbetriebes verlief die Inspektion in einer sehr konstruktiven und freundlichen Atmosphäre. <BR \/><BR \/>„Von Seiten des Sanitätsbetriebes wurde von Beginn an die vollste Zusammenarbeit zugesichert. Die Klärung der genauen Abläufe liegt nicht zuletzt auch im Interesse des Sanitätsbetriebes“, heißt es. Man habe vollstes Vertrauen in die zuständigen Behörden. <h3>\r\nWelche Faktoren eine wichtige Rolle spielten<\/h3>Das Spenderherz war von Bozen nach Neapel in einem nicht sterilen Plastikbehälter in einer Kühlbox transportiert worden. Laut den Aussagen eines Mitarbeiters, der im OP-Saal im Bozner Spital anwesend war, habe die Herzchirurgin aus Neapel dazu ihre Zustimmung gegeben. Das aus Neapel angereiste Team soll nämlich keinen Behälter für das Herz dabeigehabt haben. Dieses wurde dann auf Trockeneis gebettet, welches das Organ sprichwörtlich zum Erfrieren brachte. <BR \/><BR \/>Die drei Faktoren „Eis“, „Behälter“ und „Kommunikation“ haben laut einem Bericht, den die Region Kampanien dem Gesundheitsministerium übermittelt hat, dazu beigetragen, was dem kleinen Domenico widerfahren ist.