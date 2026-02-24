<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-domenico-nun-wird-gegen-sieben-personen-ermittelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, war der zweijährige Domenico in einem Krankenhaus in Neapel nach einem missglückten Herztransport von Bozen nach Neapel verstorben. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Carabinieri führten heute im Bozner Krankenhaus eine Reihe von Überprüfungen durch.<BR \/><BR \/> Sie ließen sich die Liste des Personals aller beruflichen Ebenen aushändigen, das an der gesamten Prozedur der Organentnahme und dem Transport des Herzens beteiligt war.<BR \/><BR \/>Laut Nachrichtenagentur ANSA, seien Ermittlerkreisen zufolge derzeit keine Anhaltspunkte für eine Verantwortung des Bozner Personals festgestellt worden.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-sagt-messner-zur-missglueckten-herztransplantation-und-den-vorwuerfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch Gesundheitslandesrat Hubert Messner hat sich heute zu diesem Fall zu Wort gemeldet. Was er dazu zu sagen hat, das lesen Sie hier. <\/a><\/b>