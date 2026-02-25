Bereits in der vergangenen Woche hatten die Inspektoren entsprechende Maßnahmen im Krankenhaus Monaldi in Neapel durchgeführt.<BR \/><BR \/>Parallel dazu laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neapel weiter. Am gestrigen Dienstag begab sich die Spezialeinheit NAS (Carabinieri für Gesundheitsschutz) aus Trient in das Krankenhaus Bozen, um weitere Überprüfungen vorzunehmen. <BR \/><BR \/>Die Beamten ließen sich die vollständige Liste sämtlicher an der Entnahme und dem Transport des Herzens beteiligten Mitarbeiter aushändigen – über alle beruflichen Ebenen hinweg <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/missglueckter-herztransport-carabinieri-ermitteln-im-bozner-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><h3>\r\nEntscheidung über Beweissicherungsverfahren erwartet<\/h3>Mit Spannung wird zudem die Entscheidung des Ermittlungsrichters über den Antrag auf ein sogenanntes Beweissicherungsverfahren („incidente probatorio“) im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Domenico erwartet.<BR \/><BR \/>Dieser Schritt gilt als zentral für die weiteren Ermittlungen: Die angeordnete Obduktion soll sowohl Klarheit über die Todesursache des Kindes bringen als auch die Freigabe des Leichnams ermöglichen, damit die Beisetzung stattfinden kann.<BR \/><BR \/>Für morgen, den 26. Februar, hat die Staatsanwaltschaft Neapel zudem die Beauftragung technischer Sachverständiger angekündigt. Diese sollen die Mobiltelefone der sieben Beschuldigten auswerten, die im Zuge der Ermittlungen sichergestellt wurden.