Misshandlungen: Unschuldsbeteuerung und verweigerte Aussagen

Ob sich für die 5 Frauen aus dem Tauferer Ahrntal, die der Misshandlungen in der Familie verdächtigt werden, bald die Zellentüren des Trienter Frauengefängnisses in Spini di Gardolo öffnen, entscheidet sich am 12. Jänner. Da befindet das Freiheitsgericht über den Antrag ihres Verteidigers auf Abschwächung der Sicherungsmaßnahme.