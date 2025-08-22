<BR \/>Im Zentrum des Missionaretreffens stehen auch heuer der persönliche Austausch und ein Überblick über die Missionsarbeit. Ein besonderer Programmpunkt wird der Erfahrungsbericht von Anna Vescoli (76), die mehrere Monate freiwillig in einer Projektgemeinschaft in Tansania mitgearbeitet hat.<BR \/><BR \/>Das Programm beginnt um <b>9 Uhr<\/b> und schließt am Nachmittag mit einem Besuch am Grab des in Aldein bestatteten Missionars Luis Lintner. Um <b>12 Uhr<\/b> wird in der Wallfahrtskirche gemeinsam die <b>Heilige Messe<\/b> gefeiert.