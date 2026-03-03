Die Messe wird von Bischof Francesco Marino zelebriert. In Nola wurde der Mittwoch zum Trauertag erklärt. Nicht ausgeschlossen wird, dass auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die der Familie in den letzten Lebenstagen des Zweijährigen nahegestanden habe, anwesend sein könnte.<BR \/><BR \/>Am Dienstag wurde die Autopsie an Domenico durchgeführt. Der Junge war vor zehn Tagen nach einem Herztransplantationsfehler gestorben. Der neapolitanische Herzchirurg Guido Oppido, gegen den wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, verteidigte sich in der Fernsehsendung „Lo stato delle cose“ gegen Vorwürfe, Fehler im Zusammenhang mit dem Spenderherz aus Bozen gemacht zu haben.<BR \/><BR \/> „Ich weiß nur, dass ich alles richtig gemacht habe, ich bin selbst ein Opfer dieser Situation. Ich habe elf Jahre meines Lebens damit verbracht, Kinder hier in Kampanien zu operieren. Ich habe 3000 Kinder operiert“, sagte Oppido. Auf den Vorwurf, er habe Domenicos Herz entfernt, bevor die Bedingungen des Spenderherzens aus Bozen überprüft worden seien, antwortete er: „Über all diese Dinge werden wir mit den Richtern sprechen.“ Nach Angaben des medizinischen Personals soll Domenico sein krankes Herz in Neapel bereits vor der Ankunft des in Bozen entnommenen Spenderherzens entfernt bekommen haben.<BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge gibt es bislang keine Hinweise auf Verantwortlichkeiten in Bozen im Zusammenhang mit der gescheiterten Transplantation, teilte der Anwalt der Eltern, Francesco Petruzzi, mit. <BR \/><BR \/>Das Spenderherz war im Dezember aus Südtirol nach Neapel gebracht worden, offenbar in einer einfachen Kühlbox auf Trockeneis. Letzteres gilt nach ersten Erkenntnissen als entscheidend für die Schädigung des Organs. In Neapel wurde der Behälter geöffnet, das Herz war gefroren. Das medizinische Personal versuchte vergeblich, es aufzutauen. Schließlich entschied der verantwortliche Herzchirurg nach eigenen Angaben mangels Alternativen, das Herz dennoch Domenico zu transplantieren. Neben der Staatsanwaltschaft hat sich auch das Gesundheitsministerium in Rom eingeschaltet.