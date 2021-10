Missverständnis zu TV-Umstellung: Im Oktober auf HD, erst 2023 auf DVB-T2

„Erst imfolgt dann der 2. und letzte Schritt der Umstellung auf DVB-T2. Und erst dann wird für viele die Anschaffung eines neuen Fernsehers oder eines Decoders nötig“, so RAS-Generaldirektor Georg Plattner.Bis dahin genügt es einen HD-Fernseher zu haben und einen Suchlauf zu starten.Beim DVB-T2-Standard handelt es sich um eine Weiterentwicklung des digitalen Fernsehens, welches viele Vorteile bietet. Es ermöglicht die Übertragung einer größeren Anzahl an Sendern in besserer Bild- und Tonqualität. Auch verkürzt der T2-Standart wesentlich die Umschaltzeiten zwischen den einzelnen Sendern.Am 15. Oktober 2021 beginnt die RAI (staatliche Sender) mit der Umstellung einiger Programme auf HD.Ab 20. Oktober werden die RAS-Sender (dazu zählen Sender wie ORF, ARD, ZDF) nur noch in HD ausgestrahlt.Ab Jänner 2022 beginnen alle restlichen Sender ihre Kanäle umzustellen. Bis April 2022 sollte dieser Prozess abgeschlossen sein.Der 2. Teil der Umstellung folgt ab Jänner 2023. Hierbei wird der Standard DVB-T2 eingeführt.

