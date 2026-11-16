Der Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr. Beamte der Ortspolizei stoppten das leistungsstarke Auto, das damit 65 Kilometer pro Stunde über dem erlaubten Limit unterwegs war.<BR \/><BR \/>Für den jungen Lenker hatte die Fahrt Konsequenzen: Er wurde angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben, wie es in einer Aussendung der Ortspolizei Meran heißt. Außerdem muss der Fahrzeuglenker mit einer Geldstrafe von 724 Euro rechnen.<BR \/><BR \/>Die Ortspolizei kündigte an, die gezielten Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sicherheit auf Merans Straßen fortzusetzen.