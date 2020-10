Mit 112 Jahren: Älteste Frau Großbritanniens gestorben

Seine Tante habe nicht an ein Geheimrezept für ein langes Leben geglaubt, erzählte Reynolds. „Sie hat Butter und Obers geliebt und das Konzept von Diäten verspottet.“Hocquard lebte in jungen Jahren in Kenia und arbeitete später als Köchin in einem Hotel in Genf. Nach dem Zweiten Weltkrieg fuhr sie in London einen Rettungswagen, bevor sie in den Südwesten Englands zog und passionierte Seglerin wurde. „Sie hatte immer ihren eigenen Kopf, und es war typisch für sie, dass sie eine Geburtstagskarte der Queen zu ihrem 100. Geburtstag ablehnte, weil sie nicht wollte, dass die Leute wissen, wie alt sie ist“, hatte ihr Neffe Reynolds im August dem „Bournemouth Echo“ erzählt.Die Britin hatte am gleichen Tag – nämlich dem 29. März 1908 – Geburtstag wie der im Mai gestorbene Brite Bob Weighton, der bis dahin sogar offiziell als ältester Mann der Welt galt.

