Mit 164 Stundenkilometern geblitzt – Autodiebstahl vorgetäuscht

Auf der MeBo liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit je nach Streckenabschnitt bei 90 bzw. 110 Stundenkilometern. Bei einer Geschwindigkeit von 164 Stundenkilometern drohen eine Geldstrafe in Höhe von 847 Euro, 10 Führerscheinpunkte werden abgezogen und der Führerschein für 6 bis 12 Monate eingezogen.





Um dieser Strafe zu entgehen, meldete sich der Autofahrer 2 Stunden nachdem er geblitzt wurde bei den Carabinieri in Bozen. Er und seine Frau (Besitzerin des Wagens) gaben an, dass das Auto gestohlen worden sei. 2 Tage nach der Anzeige des vermeintlichen Diebstahls wurde das abgestellte Fahrzeug in Lana gefunden.Im Zuge der Ermittlungen zum angeblichen Autodiebstahl überprüften die Behörden die Handyverbindungen des Ehepaares.Über die sogenannte Funkzellen-Ortung stellte sich heraus, dass das Paar zur Zeit der Geschwindigkeitskontrolle auf der MeBo unterwegs war. Auch die Überprüfung der Arbeitszeiten des „rasenden Ehepaares“ trug zur Aufdeckung der Falschaussage bei. Das Paar wurde nun angezeigt.

zor