<BR \/>Der sturzbetrunkene 38-Jährige war auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte den Wagen einer 18-Jährigen gerammt. Anstatt stehen zu bleiben, fuhr er einfach weiter. Die junge Frau rief die Polizei. Diese entdeckte bei der Anfahrt in der Nähe der Unfallstelle den Mann, der sich gerade abmühte, seinen Wagen von der Fahrbahn zu schieben – warum er das tat, war unklar, das Auto sei noch fahrbereit gewesen, hieß es bei der Polizei.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Alkovortest ergab einen Wert von 2,86 Promille, den Alkotest verweigerte der Lenker. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.