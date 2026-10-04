Es passierte am 27. September im malerischen Arve-Tal (Haute-Savoie): Die Gendarmerie stoppte einen 48-jährigen Schweizer Manager, der seinen Porsche 911 GT3 mit einer Geschwindigkeit über die Straße jagte, die eigentlich auf eine Rennstrecke gehört. Die Messung zeigte unglaubliche 312 km\/h. Die Beamten zogen den Mann umgehend aus dem Verkehr und leiteten rechtliche Schritte ein. Doch genau bei dieser Messung liegt der Haken.<BR \/><BR \/>Das eingesetzte Radargerät ist für solch extremen Tempi schlichtweg nicht ausgelegt. Wie Anwalt Maître Changeur erklärt, sind die meisten mobilen Blitzer in Frankreich nur bis 250 km\/h zertifiziert, modernste Modelle bis maximal 300 km\/h. Die entscheidende Rechtsfrage lautet nun: Ist ein Messwert, der jenseits dieser zugelassenen Höchstgrenze liegt, vor Gericht überhaupt verwertbar?<BR \/><BR \/>Aktuell drohen dem Fahrer harte Konsequenzen: Sein Porsche wurde beschlagnahmt, der Führerschein eingezogen. Zudem stehen bis zu 3.700 Euro Geldstrafe und womöglich drei Monate Haft im Raum.<BR \/><BR \/>Sollte die Verteidigung mit ihrer Strategie allerdings durchkommen und die Zuverlässigkeit des Geräts wegen des Formfehlers erfolgreich anfechten, könnte das gesamte Verfahren platzen. Der Blitzer, der ihn überführte, würde den Schweizer damit unfreiwillig entlasten.<BR \/><BR \/>Wie dieser skurrile Fall ausgeht und ob er einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, zeigt sich im kommenden Februar vor Gericht.