<BR \/><BR \/>Bei nächtlichen Kontrollen im Zentrum der Bischofsstadt wurden Beamte der Carabinieri kürzlich auf einen jungen Mann aufmerksam. Die Beamten identifizierten den Verdächtigen und unterzogen ihn einer Personendurchsuchung. <BR \/><BR \/><BR \/>Dabei entdeckten die Carabinieri laut einer Aussendung insgesamt 21 verpackte Dosen Kokain sowie 9 weitere Verpackungen, die Haschisch enthielten. <BR \/><BR \/>Das Gesamtgewicht des Rauschgifts beträgt laut den Beamten 43 Gramm – die Drogen wurden beschlagnahmt und werden im Drogenanalyse-Labor der Carabinieri in Leifers untersucht. <BR \/><BR \/>Der 20-Jährige wurde indes wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt. Er ist auf freiem Fuß.