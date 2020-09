Mit 463 deutlich weniger Neuinfektionen in Österreich – 948 in Deutschland

Mit Stand von Sonntag (9.30 Uhr) sind 756 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben und 26.760 wieder genesen. Derzeit befinden sich 226 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 44 auf Intensivstationen.Die Halbierung der Infektionszahlen sei leider keine Entwarnung, dämpfte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag entsprechende Hoffnungen. Der Rückgang sei teilweise auf die geringeren Testzahlen am Wochenende zurückzuführen (10.573 Tests in den vergangenen 24 Stunden). Es sei daher höchst notwendig, dass die neuen Maßnahmen der Bundesregierung, also etwa die flächendeckende Einführung des Mund-Nasen-Schutzes, in Kraft treten.Die nächsten Tage und Wochen seien eine wirklich entscheidende Phase. „Jetzt müssen wir mit aller Kraft verhindern, dass Österreich in exponentielle Steigerungen kippt und die Kontrolle über die Pandemie verliert“, betonte der Politiker.In Anbetracht der steigenden Fallzahlen der vergangenen Tage sei die detaillierte Analyse der aktuellen Ereignisse unbedingt notwendig, betonte Daniela Schmid, die Sprecherin der Corona-Kommission, die am Montag zusammentreten wird. „Die Ampel ist notwendiger denn je!“Bei der letzten Sitzung der Kommission sei das Verbreitungsrisiko in einigen Regionen Österreichs als „mittel-hoch“ eingeschätzt worden. Darüber hinaus wurde dem aktuellen Anstieg der Fallzahl seit Mittwoch, die große Teile Österreichs betreffen, mit der Empfehlung einer vermehrten Anwendung von Mund-Nasen-Schutz und einer beschränkten Veranstaltungsgröße bundesweit Rechnung getragen, so Schmid.Österreichs Nachbarland Deutschland hat am Sonntag derweil 948 neu positive Tests gemeldet. Auch diese Zahlen sind mit Blick auf das wirkliche Infektionsgeschehen jedoch wenig aussagekräftig – an Sonntagen sind die gemeldeten Fallzahlen nämlich erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 259.428 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 13.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9349. Seit dem Vortag wurden 2 Todesfälle mehr gemeldet. Bis Sonntagmorgen hatten etwa 231.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

apa