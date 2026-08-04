Der Jugendliche hatte laut Aussendung der Stadtpolizei das Anhaltesignal einer Polizeistreife ignoriert und seine Fahrt fortgesetzt. Als die Beamten ihn einholten, wurde der Grund für seine Flucht offenbar klar – der E-Scooter war technisch verändert worden: Ausgestattet mit einem 2000-Watt-Motor erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km\/h. Der 15-Jährige wurde daraufhin wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angezeigt und der E-Scooter beschlagnahmt. <BR \/><BR \/> Insgesamt zog die Gemeindepolizei bei den Kontrollen 17 E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Dabei stellten sie verschiedene Verstöße fest, darunter das Fahren ohne Kennzeichen in sechs Fällen sowie fünf Verstöße gegen die Helmpflicht. <BR \/><BR \/>Drei Fahrer waren ohne Versicherung unterwegs, zwei E-Scooter wurden wegen unzulässiger Leistungssteigerung beschlagnahmt und ein Fahrer kassierte eine Strafe für die unerlaubte Mitnahme eines Passagiers.<BR \/><BR \/> Zudem wurden acht Verstöße von Motorradfahrern gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet, was in zwei Fällen zur zu Beschlagnahme des Fahrzeugs führte.