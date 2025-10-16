<BR \/>Der Musikproduzent Jack White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, wurde 85 Jahre alt, wie das Online-Nachrichtenportal „Bild“ berichtet. Er hinterlässt seine 40-jährige Ehefrau Rafaella, von der er seit einigen Monaten getrennt war, sowie die gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2). Die Todesursache ist bislang unklar.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iFS_lAg_tSo&list=RDiFS_lAg_tSo&start_radio=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch den David-Hasselhof-Hit „Lookin for Freedom“ hat White produziert – hier können Sie ihn hören. <\/a><BR \/><BR \/>Jack White ist vor allem für seine erfolgreichen Produktionen und Kompositionen in den 1970er- und 1980er Jahren bekannt, darunter für Künstler wie Tony Marshall, Jürgen Marcus, Andrea Jürgens, Lena Valaitis sowie internationale Stars. Besonders berühmt wurde er nicht zuletzt durch den Song „Looking for Freedom“, produziert für David Hasselhoff, der auch in den US-Charts große Erfolge hatte.