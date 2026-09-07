Im Unterland nahmen Einsatzkräfte der Carabinieri-Station Leifers zusammen mit Kollegen aus Tramin das Gemeindegebiet genauer unter die Lupe.<BR \/><BR \/>Bei einer Routinekontrolle in der Kennedystraße stießen die Ordnungshüter dabei auf ein Fahrzeug, in dem vier junge Männer aus Leifers unterwegs waren. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten einen Baseballschläger aus Holz.<BR \/><BR \/>Da der Besitzer keinen triftigen Grund vorweisen konnte, warum er den Gegenstand im Auto aufbewahrte, beschlagnahmten die Carabinieri den Schläger umgehend. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige auf freiem Fuß wegen des unbefugten Mitführens von potenziell gefährlichen Gegenständen erstattet. Der Fall liegt nun bei der Justiz.<BR \/><BR \/>Für den Betroffenen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.