Noch seien die Tunnelröhren ja noch ohne Bahngleise, da könnte man doch noch schnell umschwenken auf schienenungebundenen Warentransport, findet STF-Landtagsabgeordneter Bernhard Zimmerhofer. Und will in einer Anfrage an das Mobilitätsressort als Erstunterzeichner wissen, ob das möglich wäre und für den Fall auch gleich, warum nicht. Seine Rechnung: Ohne Schienen-Ausrüstung kommt das Ganze 18 Prozent billiger. Reicht das für die Adaptierung auf schienenungebundenen Transport?<BR \/><BR \/>Alfreider fällt dazu spontan nur der „Toninelli-Schnitzer“ von 2018 ein, als der damalige Fünf-Sterne-Infrastrukturminister Danilo Toninelli behauptet hatte, der „Brennertunnel“ existiere bereits und werde von italienischen Unternehmern für den Waren- und Straßenverkehr genutzt.<BR \/><BR \/>„Die fachliche Kompetenz der Anfrage ist damit vergleichbar“, sagt Alfreider. Und weiß gar nicht, wo man am besten anfängt, die Anfrage zu zerlegen. Denn egal, ob bei den Abgasen, dem Thema Sicherheit oder den technischen Dimensionen: „Ein Eisenbahntunnel kann keine einzige Norm für den Straßenverkehr einhalten“, stellt Alfreider klar. „Man stelle sich einen 65 Kilometer langen Straßentunnel vor, wo es doch schon ab fünf Kilometern mit Belüftung und Sicherheit schwierig wird. Ganz abgesehen davon, dass es in diesem Tunnel noch nicht einmal Notfallhaltebuchten gäbe. Das ist technisch alles völlig unmöglich“, sagt Alfreider. <BR \/><BR \/>Ganz abgesehen davon, dass der BBT das absolute Herzstück der Europa querenden Schienenstrecke ScanMed sei. „Wenn ich mit dieser Idee nach Brüssel gehe, setzen sie mich vor die Tür.“<BR \/><BR \/>Zimmerhofer präzisiert auf Nachfrage, er denke an eine Übergangslösung, bis die Zulaufstrecken verwirklicht wären. „Solange könnte man den Tunnel asphaltieren und für schienenungebundenen Transport nutzen – für E-Lkw mit Autopilot, das ist technisch heute alles ausgereift.“ <BR \/>In seiner Antwort erteilt Alfreider dem eine klare Absage: „Wie in der Vergangenheit die Idee, den BBT für Schiffe befahrbar zu machen, abgewiesen wurde, wird auch diese Idee nicht verfolgt.“