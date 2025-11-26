<BR \/>„Allen eine gute Alternative zum Auto anbieten zu können, ist essenziell, besonders in den geschäftigsten Zeiten des Jahres. Mit dem verstärkten Angebot an Zügen und Bussen wollen wir die Wege zu den Christkindlmärkten einfacher und planbarer machen“, erklärt Alfreider.<BR \/><h3>\r\nBozen: Gut angebunden und bequem erreichbar<\/h3>\r\nDer Christkindlmarkt in Bozen ist über die Brennerbahnlinie oder von Meran aus relativ leicht zu erreichen. An den Adventswochenenden wird das Bahnangebot zwischen Verona und Bozen nun zusätzlich verstärkt: Vom Bahnhof aus führt die neue, verkehrsberuhigte Zone zudem direkt ins Stadtzentrum.<BR \/><BR \/>Auch die städtischen Buslinien 3 und 5 werden am Samstag- und Sonntagnachmittag häufiger verkehren. Zudem fährt die Linie 111 zwischen Bozen und Leifers ausnahmsweise auch an Sonn- und Feiertagnachmittagen mit einem eigenen Fahrplan.<BR \/>Unter den folgenden Links können die aktuellen Fahrpläne für die Adventszeit heruntergeladen werden: Linie 3, Linie 5, Linie 111. <BR \/><h3>\r\nFalls das Auto unverzichtbar ist<\/h3>\r\nWer trotz des öffentlichen Angebots mit dem Auto anreist, kann die Autobahnausfahrt Bozen-Süd nutzen und auf dem Messegelände parken. Von dort fahren am Samstag und an Feiertagen kostenlose Shuttlebusse alle 8 bis 12 Minuten direkt ins Stadtzentrum. Die Abfahrt erfolgt an der Haltestelle „Bozen-Süd – Messe“, Bahnsteig C, in der Marco-Polo-Straße. <BR \/><BR \/>Unter folgendem Link sind die Fahrpläne des Shuttlebusses verfügbar: Fahrplan Schuttle zu den Christkindlmärkten.<BR \/>Alternativ kann man vom Bahnhof Bozen-Süd auch bequem mit dem Zug ins Zentrum gelangen.<BR \/><h3>\r\nMeran: Flexible Mobilität im Advent<\/h3>\r\nAuch in Meran besteht für Besucher die Möglichkeit, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Ein flexibles Mobilitätskonzept stelle sicher, dass bei großem Besucherandrang kurzfristig zusätzliche Fahrten aktiviert werden können, kündigt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität an. <BR \/><BR \/><BR \/>Fahrpläne können über die App „südtirolmobil“ abgerufen werden. Das gilt auch für die Verbindungen zu den zahlreichen kleineren Christkindlmärkten, die Südtirol zu bieten hat.