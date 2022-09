Mit Comedy und guter Unterhaltung Gutes tun

Außer den Mitwirkenden und Ehrengästen, wurden zahlreiche Plätze an Gäste vergeben, die dafür eine großzügige Spende an „Südtirol hilft“ gaben. Im eigens dafür entstandenen Kinosaal, den die Hausherrin Cellina von Mannstein liebevoll und lustig „Forster Spezialbier-Schauerei“ nennt, erfolgte der offizielle Teil der Premiere. Südtirols Filmwelt feierte einen Abend lang ein ganz besonderes Ereignis, den ersten Comedy-Film in Spielfilmlänge, ein ausschließlich in Südtirol entstandenes und verwirklichtes Projekt. Cellina von Mannstein war es ein Anliegen, den Abend auch in den Dienst der Solidarität zu stellen. Mit den Spenden der Gäste und weiteren im Laufe des Abends Aktionen kam die erstaunliche Summe von 109.950 Euro zusammen.Dem Vizepräsidenten von „Südtirol hilft“, Leopold Kager, konnte noch am Abend ein symbolischer Scheck überreicht werden. Kager bedankte sich herzlich dafür und unterstrich, dass damit wieder vielen Menschen in Südtirol geholfen werden kann. Gerade durch die zum Teil enormen Preissteigerungen seien viele Mitmenschen vor eine große Herausforderung gestellt. Hat das Geld vor einem Jahr gerade noch gereicht, so geraten viele Familien nun in die Situation, dass nicht mehr genug für das Nötigste da ist. Hinzu kommt die Angst davor, dass die Wohnung im Winter womöglich kalt bleiben muss.„Umso schöner, wenn Comedy und Solidarität „Made in Südtirol„ so erfolgreich aufeinandertreffen. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind“, zeigte sich Cellina von Mannstein überzeugt.