Mit Corona infizierte Mutter aus Koma erwacht – Baby geht es gut

Wie die italienische Tageszeitung „Repubblica“ in ihrer Online-Ausgabe am Freitag berichtet, ist die bengalische Frau, die sich in einem Krankenhaus in Palermo befindet, außer Lebensgefahr. Die 34-jährige Hafiza sei demnach aus dem Koma erwacht und fragte nach ihrem kleinen Mädchen, welches während sie im Koma lag geboren worden war. Dem Baby gehe es gut. Das Kind war am 11. Juni in Palermo geboren worden.Hafiza hatte bereits Ende Mai London verlassen und war nach einem Zwischenstopp in Rom nach Palermo gekommen, wo sie ihren Wohnsitz hat. Die schwangere Frau fühlte sich jedoch immer schlechter, bekam Fieber und Atemprobleme. Familienmitglieder alarmierten die Rettungskräfte. Die Situation stellte sich schnell als überaus ernst heraus.Die am Coronavirus erkrankte Frau kam auf die Intensivstation. Während sie im Koma lag entschlossen sich die Ärzte am 11. Juni, in der 30. Schwangerschaftswoche, das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Der Zustand ihres Babys, Raisha war von Beginn an stabil. Das Mädchen wog zur Geburt ein Kilogramm und 400 Gramm. Beim Kind wurde eine leichte Herzerkrankung diagnostiziert. Diese habe jedoch nichts mit der der Frühgeburt oder der Erkrankung der Mutter zu tunt. Das Baby wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus nach Taormina verlegt.„Dem Kind geht es gut. Ihr seht euch bald wieder“, überbrachten Ärzte der aus dem Koma erwachten Mutter die freudige Nachricht.

