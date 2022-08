Mit dem Auto in den Urlaub: Das müssen Sie beachten

Wer sich im Moment auf den Weg in den Urlaub befindet, der braucht aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eine ordentliche Portion Geduld. Noch viel wichtiger ist ein gut funktionierendes Fahrzeug sowie ein konzentriertes und verantwortungsbewusstes Fahrverhalten.Die Straßenpolizei rät, vor dem Start einen Sicherheitscheck des Wagens durchzuführen. Dabei sollten unter anderem die Reifen, Scheinwerfer, Blinker, der Stand des Öls und der Kühlflüssigkeit genauer unter die Lupe genommen werden. Das Gepäck sollte im Fahrzeug gleichmäßig verstaut werden und nicht die Sicht im Rückspiegel versperren.Zudem sollte man sich vorab genau über die Strecke, das Verkehrsaufkommen und den Zustand der Straße informieren. Die Fahrgeschwindigkeit sollte die Limits nicht überschreiten und stets an den Verkehr angepasst werden.Der Fahrer sollte die Reise in den Urlaub in einem ausgeschlafenen Zustand antreten. Des Weiteren ist es ratsam nur leicht verdauliches Essen zu sich zu nehmen und keine alkoholischen Getränke zu konsumieren, um auftretender Müdigkeit vorzubeugen.Die Straßenpolizei empfiehlt alle 2 Stunden eine Pause einzulegen oder sich die Strecke mit einem weiteren Fahrer aufzuteilen, sodass eine konzentrierte Fahrt gewährleistet werden kann. Legt man auf einer Raststätte eine Pause ein, sollten keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückgelassen werden.Wenn Sie diese Tipps beachten, dann steht einer angenehmen Reise in den Urlaub nichts mehr im Weg.