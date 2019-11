Mit dem Fahrrad 45 Mal um die Welt

Unter allen Teilnehmern des Wettbewerbs „Südtirol radelt“, die von März bis November mindestens 100 Kilometer geradelt sind, wurden 43 Gewinner ausgelost. Diese haben am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung von „Südtirol radelt“ in Bozen ihre Preise - etwa eine Radreise sowie verschiedene Hotel- und Wellnessgutscheine - entgegengenommen.





„Wenn wir Mobilität neu denken wollen, dann müssen wir das Fahrrad unbedingt in unsere Überlegungen miteinbeziehen“, ist Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider überzeugt. „Denn Fahrräder sind eine gute Alternative zu verstopften Straßen, man kommt schneller und entspannter an sein Ziel. Nicht zuletzt schonen Radler den eigenen Geldbeutel und tun etwas für die Gesundheit.“ Der Fahrradwettbewerb sei ein schöner Ansporn, öfter auf das Fahrrad umzusteigen und damit ganz alltägliche Wege zurückzulegen.Dass das Fahrrad immer alltagstauglicher wird, beweisen auch die vielen unterschiedlichen Teilnehmer des Fahrradwettbewerbes. „Zwischen dem jüngsten und dem ältesten Teilnehmer liegen 83 Jahre. Beiden gemeinsam ist aber die Freude an der Bewegung“, freut sich Harald Reiterer, Koordinator von Green Mobility in der STA-Südtiroler Transportstrukturen AG. Das fleißigste Unternehmen sei hingegen die Frangarter Peer GmbH. „Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter haben am Fahrradwettbewerb teilgenommen und sich den 1. Platz in der Kategorie Unternehmen bis 50 Mitarbeiter gesichert“, so Reiterer. Den Titel Newcomer des Jahres konnte sich der HGV sichern, dessen Mitarbeiter insgesamt 29.987 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt haben.Der Fahrradwettbewerb „Südtirol radelt“ ist eine Initiative von Green Mobility in der STA-Südtiroler Transportstrukturen AG.

lpa