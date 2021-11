Mit dem Green Pass des Bruders im Restaurant: Mann angezeigt

Tausende Personen wurden bereits auf die Gültigkeit ihres Green Pass kontrolliert, ob Arbeiter, Angestellte oder Kunden in Gastbetrieben.So auch am Samstag in einem Restaurant in Brixen, wo ein 48-jähriger Mann aus dem Eisacktal seinen Green Pass vorzeigte, der auch als gültig aufschien.Da die Carabinieri jedoch den Namen auf dem Green Pass mit einem gültigen Dokument abglichen, flog der Schwindel schnell auf: Tatsächlich war es der Green Pass des Bruders des Kontrollierten.Was der Mann möglicherweise nicht wusste: Für die Vortäuschung einer anderen Identität steht bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe an. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.Warum der Mann keinen eigenen Green Pass besitzt, ist den Carabinieri nicht bekannt, es sei jedoch fahrlässig, ohne Green Pass und ohne Maske in einem Restaurant zu sitzen und sich selbst oder möglicherweise andere anzustecken.

liz