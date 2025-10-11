<BR \/>Wie die Zeitung <i>Alto Adige<\/i> berichtet, ereignete sich der Diebstahl gegen 00.20 Uhr, also zu einer Uhrzeit, in der noch Autos unterwegs und Menschen auf der Straße waren. „Der Lärm der berstenden Scheiben muss ohrenbetäubend gewesen sein. Ich verstehe nicht, wie niemand etwas bemerkt hat“, wundert sich der Besitzer des Lokals. <BR \/><BR \/>Erst gegen 4 Uhr morgens wurde er von einem Reinigungsangestellten alarmiert. Die Eingangstür war völlig aus den Angeln gerissen, provisorisch wurde sie inzwischen mit Karton ersetzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224297_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Videoaufnahmen zeigen den Täter bei jedem seiner Schritte: Mit dem Fahrrad fährt er gemütlich über den Gehsteig Richtung Ponte Roma, hält direkt vor dem Lokal, steigt ab und prüft zunächst ruhig die Tür. Als sie verschlossen bleibt, holt er aus einem schwarzen Sack einen Stahlpickel und schlägt zu. Die Scheibe zerbirst, der Mann zwängt sich durch die Öffnung, läuft zielstrebig zum Tresen, greift nach der Kasse – und verschwindet wieder auf seinem Rad.<h3>\r\nSchaden: Rund 600 Euro <\/h3>Der Schaden beläuft sich laut Besitzer auf rund 600 Euro – die Tageseinnahmen und der Kassenbestand. „Ich habe den Barbetrieb seit zwei Jahren, so etwas ist mir noch nie passiert“, sagt er. „Die Polizei hat die Videos bekommen, aber der Mann war komplett vermummt – schwarze Handschuhe, Kapuzenpullover. Ihn zu identifizieren wird schwierig.“