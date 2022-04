Unglaublich: Rollstuhlfahrer wird am Bahnsteig allein zurückgelassen Unglaublich: Rollstuhlfahrer wird am Bahnsteig allein zurückgelassen

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. In diesem Fall allerdings unfreiwillig, und die Reise war nur eine Zugfahrt von Burgstall nach Meran. Was dem Tetraparetiker Christian Steiner am Meraner Bahnhof passierte, was ihn zum Gefangenen auf dem Bahnsteig machte und mit welch spektakulärer Rettungsaktion er und sein Rollstuhl wieder ins Rollen gebracht wurden, erzählt er im Interview. + Von Luise Malfertheiner