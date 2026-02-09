Noch bevor Abnehmspritzen wie Ozempic im Trend lagen, versprach der amerikanische Biochemiker Dr. Barry Sears genau das. In den 1990er-Jahren sorgte er mit seiner Zone-Diät international für Schlagzeilen. Prominente wie Jennifer Aniston, Demi Moore oder Renée Zellweger schwören auf das Konzept.<BR \/><BR \/>Ursprünglich verfolgte Sears mit seiner Diät das Ziel, den Stoffwechsel gezielt zu regulieren – nicht primär zum Abnehmen, sondern um Entzündungen zu reduzieren und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Doch schnell zeigte sich ein weiterer Effekt: Die Ernährungsmethode unterstützte auch beim Gewichtsverlust. Eine Studie im Journal of the American College of Nutrition belegte positive Effekte bei Blutzuckerkontrolle, Taillenumfang und Entzündungswerten bei übergewichtigen und adipösen Personen.<h3>\r\nWas steckt hinter der 40-30-30-Regel?<\/h3>Im Zentrum der Zone-Diät steht die Balance der Makronährstoffe. Jede Mahlzeit soll rund 400 bis 500 Kalorien liefern – verteilt auf 40 Prozent Kohlenhydrate, 30 Prozent Eiweiß und 30 Prozent Fett. Die Kohlenhydrate stammen bevorzugt aus bunten Gemüsesorten und zuckerarmen Früchten wie Himbeeren oder Kiwis. Strikt gemieden werden dagegen Zucker, stärkehaltige Beilagen wie Brot oder Pasta sowie süße Tropenfrüchte, Pastinaken oder Butternut-Kürbis.<BR \/><BR \/>Beim Eiweiß setzt Sears auf mageres Fleisch wie Hähnchen oder Pute, Fisch und fettarme Milchprodukte. Verarbeitetes Fleisch, Speck oder fettreiche Käsearten sind dagegen tabu. Stattdessen stehen ungesättigte Fette wie Olivenöl, Avocado und Nüsse auf dem Speiseplan. Sie fördern die Nährstoffaufnahme und wirken zusätzlich entzündungshemmend.<BR \/><BR \/>Sears vergleicht das Zusammenspiel von Kohlenhydraten und Eiweiß mit einer Medikamentendosis: „So wie Medikamente eine wirksame Dosis brauchen, gibt es auch bei Eiweiß und Kohlenhydraten ein exaktes Gleichgewicht“, sagte er gegenüber The Telegraph. „Trifft man diese Zone, verliert man Fett, baut Muskeln auf, wird geistig und körperlich leistungsfähiger – und lebt länger.“<h3>\r\nAktivierung des GLP-1-Hormons: Wie die Diät wirkt<\/h3>Ein typischer Tagesablauf beginnt beispielsweise mit einem Eiweiß-Omelett mit Gemüse oder Joghurt mit Beeren und Nüssen. Zum Mittag- und Abendessen gibt es eine handtellergroße Portion Eiweiß, dazu reichlich Gemüse und etwas gesundes Öl.<BR \/><BR \/>Obwohl Kritiker die Diät teils als zu strikt bezeichnen, ist Sears überzeugt: Wer sich konsequent an die Zone-Regeln hält, kann chronisch stille Entzündungen bekämpfen – ein zentraler Faktor bei Insulinresistenz, Gewichtszunahme und Stoffwechselkrankheiten.<BR \/><BR \/>Die Effekte sind durchdacht: Eine korrekt zusammengestellte Zone-Mahlzeit hält vier bis fünf Stunden satt. Der Körper wechselt vom Fettspeichern ins Fettverbrennen, während das Gehirn weniger Hungersignale sendet. Gleichzeitig regt Eiweiß die Sättigungshormone im Darm an.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Effekt: Die Diät stimuliert die Ausschüttung des GLP-1-Hormons – jenes Hormon, das auch durch Medikamente wie Ozempic aktiviert wird. „Kalorienreduktion funktioniert nur, wenn man nicht hungrig ist“, erklärt Sears. „GLP-1 signalisiert dem Gehirn: Hunger aus.“<h3>\r\nLangsamer, aber nachhaltiger Fettverlust<\/h3>Der Gewichtsverlust verläuft bewusst langsam und stetig: etwa 500 Gramm reines Fett alle zwei Wochen. Keine schnellen Erfolge durch Wasserverlust – sondern echter, nachhaltiger Fettabbau. Der hohe Anteil an Eiweiß und Ballaststoffen hilft gleichzeitig dabei, die Muskelmasse zu erhalten.