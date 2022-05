„Mit der Hand oder dem Unterarm erstickt“

Die Auswertung der am Tatort beschlagnahmten Mobiltelefone und die gestrige Aussage eines Zeugen lassen darauf schließen, dass der unter Mordverdacht stehende Mustafa Zeeshan die totale Kontrolle über seine Frau gehabt haben dürfte.„Sie telefonierte mit ihr Schwester nur, wenn Mustafa außer Haus war – er hat ihr jeglichen Kontakt mit der Außenwelt verboten.“ So beschrieb Muhammad Arif, Cousin von Fatimas Schwager, gestern das Verhältnis zwischen Fatima und Mustafa.Er selbst habe zwar nie mit Fatima gesprochen, sei aber vor deren Ermordung am 28. Jänner 2020 in Vierschach regelmäßig in Kontakt mit dem Mann von Fatimas Schwester gewesen, von dem er auch vom Mord erfahren hatte. Erst nach der Tat habe ihm Fatimas Schwester direkt erzählt, dass es zwischen Fatima und Mustafa wiederholt Streit gegeben, er ihr jeglichen Kontakt mit anderen verboten habe.Dass Mustafa Zeeshan die totale Kontrolle über seine Frau Fatima gehabt haben könnte, darauf deutet auch das Gutachten von Litiano Piccin hin. Der IT-Experte hatte als Amtsgutachter die am Tatort beschlagnahmten Mobiltelefone ausgewertet. Dabei habe er am iPhone von Fatima eine App gefunden, mit deren Hilfe jederzeit der genaue Standort des Smartphones festgestellt werden kann.Klar hingegen ist laut Rechtsmediziner Dr. Dario Raniero die Ursache, die zum Tod von Fatima Zeeshan und ihrem ungeborenen Kindes geführt hatte. Die Leiche habe schwere Blutergüsse im Innenbereich der Lippen aufgewiesen: Dies deute laut Dr. Raniero darauf hin, dass die junge Frau erstickt wurde – möglicherweise mit der Hand oder dem Unterarm.