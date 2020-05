Mit der Maske in die Schule?

„Wir werden sicher unseren eigenen Weg gehen“, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer.Seit über 2 Monaten sind die Schulen coronabedingt geschlossen. Wie es im Herbst an den Bildungseinrichtungen weitergehen soll, ist nach wie vor eine große Unbekannte.Nun scheint im Unterrichtsministerium endlich so etwas wie ein Arbeitspapier vorzuliegen. Demnach sollten laut Tageszeitung „La Repubblica“ im Herbst nun doch alle Schüler in die Klassen zurückkehren. Bislang war stets die Rede von abwechselndem Frontal- und Fernunterricht.

fm