<BR \/>Wie jedes Jahr werden aus Südtirol Ordnungshüter nach München geschickt, um die Wiesnpolizei am Oktoberfest zu unterstützen. Neben den Carabinieri und weiteren Vertretern von Rettungsorganisationen waren auch Streifen der Staatspolizei aus Südtirol dabei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223208_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die italienisch- bzw. zweisprachigen Ordnungshüter haben die wichtige Aufgabe, italienischen Besuchern zu helfen bzw. zu einer Deeskalation von potenziell gefährlicher Situationen beizutragen, die sich oft aus sprachlichen Barrieren ergeben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223211_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Darüber hinaus standen die Polizisten Bürgern aus Italien, die Gegenstände verloren, ihre Angehörigen oder Freunde nicht mehr fanden oder Opfer von Diebstählen, verbalen und körperlichen Angriffen wurden, zur Seite. <BR \/><BR \/>Die Stadtverwaltung, die Polizei Bayern, aber auch das italienische Generalkonsulat in München bedankten sich bei den Polizisten aus Südtirol für ihren Einsatz.