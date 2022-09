Mit diesen 5 Maßnahmen kann sich die Menschheit doch noch retten Mit diesen 5 Maßnahmen kann sich die Menschheit doch noch retten

Vor 50 Jahren rüttelten die Experte des Club of Rome mit dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ die Welt auf. Sie gilt heute als einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Wenn sich die globale Wirtschaftsweise nicht ändere, brächen Ökonomie, Umwelt und Lebensqualität zusammen, warnte die Forschergruppe. Nun gibt es einen neuen Bericht: In „Earth for All“ geht es um nichts weniger als entscheidende Maßnahmen, mit denen eine lebenswerte Zukunft der Menschheit noch möglich wäre. + Von Annett Stein