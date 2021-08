Mit diesen Löchern beim Impfschutz wird es im Herbst für Südtirol riskant

Die Infektionszahlen steigen, in den Spitälern werden inzwischen fast ausschließlich Nichtgeimpfte behandelt. Trotzdem sagen in 2 Tälern und mehreren Gemeinden noch verhältnismäßig viele kurzerhand Nein zum kostenlos angebotenen Impfschutz. Andere Kommunen sind dagegen fast vollständig geschützt. Was sagen die jeweiligen Bürgermeister dazu? + Von Michael Eschgfäller