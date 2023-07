Mit Drogen im Bozner Lido erwischt – Mann festgenommen

Verstärkte Kontrollen für „sicheren Sommer“

Nach Meldungen über die Anwesenheit von Drogenhändlern im Bozner Lido, begaben sich die Carabinieri umgehend vor Ort. Dort spürten sie einen 30-jährigen Mann aus Gambia auf – in Zivil in Badeanzügen inmitten der Badegäste und mit Hundestaffel.In seinem Besitz fanden die Ordnungshüter rund 150 Gramm Haschisch, 5 Dosen Kokain und mehr als 1000 Euro Bargeld, das vermutlich dem Drogenhandel entsprang.Der Mann lebte seit mehreren Jahren in Bozen und war den Carabinieri bereits wegen vergangener Drogendelikte bekannt. Der 30-Jährige wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt.Laut den Analysen des Betäubungsmittel-Analyselabor (LASS) der Carabinieri würde die Menge des beschlagnahmten Haschisch für 1643 Joints reichen.Die Carabinieri führen verstärkte Kontrollen in Bereichen durch, die insbesondere von jungen Menschen stark frequentiert sind. Dies soll verhindern, dass Jugendliche an derartigen Orten von Drogenhändlern angesprochen werden und so erstmals in Kontakt mit Drogen kommen.Ziel ist es, besonders jungen Menschen einen sicheren Sommer zu gewährleisten.