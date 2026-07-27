Am selben Abend hatte die betroffene Frau der Gemeindepolizei gemeldet, dass ihr ehemaliger Partner sie offenbar von den umliegenden Wiesen aus mithilfe einer Drohne beobachtete. Carabinieri und Gemeindepolizei rückten umgehend aus und ertappten den Mann auf frischer Tat. Dabei beschlagnahmten sie eine Drohne, zwei Smartphones sowie ein Tablet.<BR \/><BR \/>Während ihrer Kontrolle stellten sie fest, dass er kein Unbekannter ist: Bereits in der Vergangenheit war der Mann laut Aussendung der Carabinieri vom Quästor wegen Stalking gegenüber derselben Frau verwarnt worden. Die Frau hatte bereits mehrfach ähnliche Vorfälle bei den Carabinieri und der Gemeindepolizei gemeldet. Der Mann wurde verhaftet und in den Hausarrest überstellt.